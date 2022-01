Nuovo bunker, miglior difesa della Serie A: 12 clean-sheet, solo il Man City ha fatto meglio

Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sottolinea i numeri della difesa del Napoli, la migliore in Serie A per reti subite. Dal quotidiano si legge:

La luce all’orizzonte, oltre il buio dell’emergenza, e nell’ultimo weekend, il Napoli, ha guadagnato punti su quasi tutte le concorrenti. Spalletti ha sottolineato le sconfitte ma, nonostante si potesse anche far meglio, la squadra non ha sbandato al cospetto delle difficoltà, è riuscito a non snaturarsi. L’organizzazione difensiva, il punto di partenza di qualsiasi progetto di successo. Il Napoli ha la miglior difesa del campionato, ha subito un gol in meno dell’Inter capolista, che ha giocato anche una partita in meno rispetto agli azzurri, deve recuperare la trasferta di Bologna. Spalletti può contare sul sesto attacco del campionato, considerando solo i gol fatti il Napoli sarebbe fuori dalle prime quattro. La forza è nella fase di non possesso, in ventidue partite il Napoli ha tenuto dodici volte la porta inviolata (il 54,5%), nei cinque principali campionati europei soltanto il Manchester City ha fatto meglio (13 clean-sheet).