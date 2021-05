Notizie Napoli calcio. Sono passati i primi 15' allo stadio Maradona tra Napoli e Verona (0-0). Buon avvio di gara degli scaligeri, subito aggressivi sui portatori di palla della squadra di Gattuso: per il momento poche occasioni, se non con Osimhen e Insigne che però non hanno impensierito Pandur. Napoli alla ricerca degli spazi giusti per far male ad un Verona entrato in campo con il giusto piglio.