Napoli-Inter 1-1, le statistiche: nerazzurri con maggior possesso palla, ma la squadra di Spalletti tira di più [GRAFICO]

Notizie Napoli calcio. Finisce 1-1 il big match del "Maradona" tra Napoli e Inter: al rigore di Insigne ha risposto Dzeko ad inizio ripresa. Tutto immutato, dunque, in classifica con gli azzurri a -1 dalla squadra di Inzaghi (che ha una gara in meno).

Napoli Inter

Statistiche Napoli Inter

Sostanziale equilibrio come si vede dalle statistiche finali: l'Inter ha avuto maggior possesso palla (54%), mentre il Napoli ha tirato più volte in totale e nello specchio. Agli azzurri è mancata la zampata decisiva, in una ripresa dove le occasioni da rete sono state poche.

Le statistiche di Napoli-Inter di Diretta.it