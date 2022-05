Notizie Napoli calcio. Napoli in vantaggio al 33' del primo tempo contro il Genoa. Ci pensa ancora Victor Osimhen a sbloccare la squadra di Spalletti, fin lì in difficoltà offensiva e graziato in un paio di occasioni dai rossoblu.

Osimhen, settimo gol di testa in campionato

Il nigeriano ha ribadito in rete un ottimo cross di Di Lorenzo, insaccando alle spalle di Sirigu: per il nigeriano il colpo di testa è ormai una specialità della casa, essendo arrivato a ben sette gol in stagione con questo fondamentale (nessuno come lui in Serie A)