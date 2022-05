Mazzola: "Mertens? Deve rimanere a Napoli però forse io appartengo ad un altro calcio"

Sandro Mazzola è intervenuto a Radio goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

"Il 4 maggio non può essere mai un giorno normale per il Torino: erano gli invincibili, potevano fare quello che volevano. Non mi aspettavo un Napoli fuori dalla corsa scudetto, li avevo visti giocare molto bene. A volte ti viene l'ossessione di voler giocare bene, o di non farcela può bloccarti ma non so cosa sia successo nel Napoli. Mertens? Deve rimanere a Napoli però forse io appartengo ad un altro calcio. Poi ti arrivano tante informazioni che ti fanno crollare un po' la testa