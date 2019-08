Notizie calcio Napoli, Marsiglia-Napoli - Il Napoli passa in vantaggio sul Marsiglia per 1 a 0 con una rete di Dries Mertens al minuto numero 38. Elmas lancia Insigne che crossa per Callejon, lo spagnolo si inserisce alle spalle del difensore e tocca di prima per Mertens che dal centro dell'area angola bene e porta in vantaggio i suoi.

