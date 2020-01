Ultimissime calcio Napoli - Episodio curioso nei minuti finali di Napoli-Juventus, andata in scena ieri sera allo stadio San Paolo di Fuorigrotta. L'arbitro Mariani ammonisce Cristiano Ronaldo nei minuti di recupero del match. Kostas Manolas, in piena trance agonistica, sbircia sull'orologio del direttore di gara per capire quanto mancasse alla fine.

