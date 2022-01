L'Asl Torino deciderà se Juve-Napoli si giocherà: c'è la regola dei 13

Ultime calcio - Resta in bilico Juventus-Napoli nel caos più totale, l'ultima parola spetta all'Asl di Torino secondo quanto riferito dal Mattino.

L’ultimo ostacolo sono i tamponi di questa notte. E sarà poi l’Asl Torino che deciderà se Juventus-Napoli si giocherà oppure resterà ancora sospesa in un limbo. Se spunteranno nuovi positivi, tutto salterà. La Lega Calcio neppure ieri sera ha deciso di concedere il rinvio, che pure De Laurentiis ha chiesto a voce alta: il regolamento introduce la regola dei 13 da portare a referto. Giovani compresi. E il Napoli ce li ha. C’è da capire se i tre in isolamento, Zielinski, Rrhamani e Lobotka possono essere schierati oppure no: per il vecchio protocollo Figc sì. Ma è ancora valido, dopo l’introduzione della terza dose? L’impressione è che non potranno muoversi dall’hotel.