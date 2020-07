Serie A - Si è concluso il primo tempo della partita tra Udinese e Juventus con la squadra di Maurizio Sarri che torna negli spogliatoi in vantaggio per 1-0. Decide per ora il gol di de Ligt, che ha superato Musso con un gran destro da fuori area. Solo 45 minuti separano i bianconeri dal nono scudetto di fila.