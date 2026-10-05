Italia U21, 6-2 alla Polonia: gli azzurrini firmano un'impresa e volano all'Europeo

L'Italia Under 21 conquista con autorità il pass per il prossimo Europeo. Gli azzurrini di Silvio Baldini hanno travolto 6-2 la Polonia nello scontro diretto decisivo, assicurandosi così il primo posto nel Gruppo E grazie a una migliore differenza reti.

Italia U21, qualificazione all'Europeo contro la Polonia

La sfida si mette subito sui binari giusti per l'Italia Under 21, capace di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute. Gli azzurrini chiudono il primo tempo avanti di due gol grazie alle reti di Koleosho e Ndour, mettendo una seria ipoteca sul risultato già prima dell'intervallo.

Nella ripresa la formazione di Silvio Baldini continua a spingere e trova ancora la via del gol. Ndour completa la propria serata da protagonista firmando la doppietta personale, prima che l'Italia allarghi ulteriormente il margine con le reti di Lipani, Fini e Cherubini.

Il 6-2 finale certifica una prestazione di grande spessore da parte degli azzurrini, che avevano di fronte la principale rivale del girone. Un successo che vale molto più dei tre punti: Italia e Polonia chiudono entrambe a quota 27, ma la netta vittoria nello scontro diretto permette agli azzurri di terminare il percorso al primo posto grazie alla differenza reti.

La classifica finale del Gruppo E

Italia: 27 punti, 32 gol fatti, 7 subiti

Polonia: 27 punti, 28 gol fatti, 8 subiti

Svezia: 13 punti, 12 gol fatti, 22 subiti

Montenegro: 12 punti, 13 gol fatti, 16 subiti

Macedonia del Nord: 7 punti, 8 gol fatti, 20 subiti

Armenia: 1 punto, 5 gol fatti, 25 subiti

L'Italia U21 può dunque festeggiare una qualificazione conquistata con una prestazione dominante proprio nel momento decisivo. Baldini e i suoi ragazzi chiudono il girone davanti a tutti e guardano ora al prossimo appuntamento europeo con entusiasmo e fiducia.