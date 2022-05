Secondo quanto riferito dal Mattino, così come per la festa scudetto del Milan, la Procura federale ha aperto un’inchiesta su quella della Roma per la conquista della Conference League. A causa di alcuni cori contro la Lazio - in particolare di Zaniolo - la Roma è stata deferita per responsabilità oggettiva e violazione dei principi di lealtà.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli