Napoli Calcio - Chiusura incredibile di Lorenzo Insigne: il capitano azzurro ha effettuato un ripiegamento difensivo profondo, da difensore centrale vero su Lukaku. Darmian riesce ad arrivare sul fondo, in azione di contropiede, ma è bravo, ed esulta come se avesse fatto un gol, Insigne a chiudere in angolo.