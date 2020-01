Insigne interrotto durante l'intervista alla RAI, Varriale contrariato: "Il Napoli ha difficoltà nell'interpretare i regolamenti" [VIDEO]

Ultimissime Napoli-Inter - Siparietto imbarazzante durante 90° minuto, programma in onda su Rai Sport. Durante l'intervista in diretta televisiva a Lorenzo Insigne, l'attaccante azzurro è stato interrotto dall'intervento dell'addetto stampa Guido Baldari. L'intervista della RAI è stata contestata dalla società per questioni legate ai diritti TV. Dopo aver staccato il collegamento, Enrico Varriale in studio, visibilmente contrariato, ha dichiarato:

“Stacchiamo un attimo, poi dopo chiariremo con il Napoli che lo abbiamo fatto con tutte le squadre italiane, evidentemente c’è qualche difficoltà nell’applicazione e nell’interpretazione dei regolamenti da parte della società”.