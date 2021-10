Infortunio Zaniolo, contro il Napoli ci sarà: testata la resistenza del ginocchio operato

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere di Roma riferisce alcuni aggiornamenti sulle condizioni di Nicolò Zaniolo in vista del match col Napoli. Dopo l'infortunio registrato nella gara con la Juventus si temeva un lungo stop per il coinvolgimento del ginocchio già operato. Dal quotidiano si legge:

Infortunio Zaniolo

Come previsto, Nicolò Zaniolo non è partito con i suoi compagni per la Norvegia ed è rimasto nella Capitale dove continuerà a lavorare per recuperare dalla (lieve) distorsione al ginocchio sinistro rimediata domenica scorsa nel match contro la Juventus.

Un recupero importantissimo, quello di Zaniolo, che un paio di giorni fa sembrava impossibile. Ieri Nicolò è tornato a lavorare in campo, dove ha svolto un lavoro personalizzato seguito dal preparatore Lalin, volto a testare la resistenza del ginocchio infortunato, operato in Austria dal professor Fink: l’esterno giallorosso ha svolto una serie di cambi di direzione, a ritmi blandi, oltre a un lavoro tecnico.