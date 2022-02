Infortunio Lozano, stessi tempi di recupero che ci vollero per la spalla di Mertens

Quanto tempo starà fuori Lozano? La risposta sta in un esempio sempre in casa Napoli che sul piano degli infortuni non si è fatto mancare nulla, soprattutto quest'anno. Di fatto l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa fede sull'esempio dell'infortunio alla spalla capitato a Mertens per provare ad immaginare quali siano i tempi di recupero di Lozano. Intanto c'è anche l'ipotesi di evitare l'intervento chirurgico.

Mertens il 5 luglio scorso si è sottoposto ad un’operazione per la stabilizzazione della spalla sinistra, è tornato in campo il 3 ottobre a Firenze. L’esempio di Dries è fondamentale per capire quanto sarà importante accertarsi se sia necessario o meno l’operazione, in molti casi basta il trattamento conservativo che comunque prevede l’immobilizzazione per alcune settimane e poi un percorso riabilitativo.

È una stagione sfortunata per Lozano che lo scorso 11 luglio nella gara di Gold Cup contro Trinidad e Tobago ha rimediato un brutto infortunio all’occhio sinistro che gli è costato un mese di stop e il ritardo nella preparazione atletica. A dicembre poi ci sono stati i quindici giorni di stop causa Covid. Lozano sembrava in ripresa, a Bologna aveva realizzato una doppietta, nella seconda gara con il Messico contro Costa Rica era stato nominato il migliore in campo. Il Chucky è costretto a fermarsi di nuovo e, in attesa di tutti gli esami strumentali e degli approfondimenti necessari, sembra costretto ad un altro stop abbastanza lungo.