Infortunio Lozano, la moglie Ana preoccupata in tribuna: il messicano lascia il campo accompagnato a braccio! [FOTO]

Calciomercato Napoli - Infortunio per Hirving Lozano, attaccante del PSV, finito nel mirino della SSC Napoli. Il messicano, accostato sempre con più prepotenza alla maglia azzurra, è uscito accompagnato a braccio da alcuni membri dello staff medico.

Infortunio Lozano - Il messicano esce dal campo accompagnato a braccio

L'attaccante s'è infortunato di nuovo in Psv-Den Haag: duro colpo con Van Bakker. Nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio, sperando sia soltanto una forte contusione e nulla di rotto.Preoccupata anche sua moglie Ana Opp, seduta comodamente in tribuna ad osservare le giocate di suo marito fino a pochi instanti prima. Proprio la moglie aveva lanciato alcuni indizi social nelle ultime settimane.

