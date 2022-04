Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto l'ex azzurro Gianni Improta:

"Questo ritiro però non a che fare con i risultati che stiamo vedendo, forse stanno commettendo un errore in società. Hanno detto che è stato richiesto da Spalletti, ma perché lo chiede ora e non l’ha chiesto prima delle gare contro Fiorentina e Roma? In primis le responsabilità sono di Spalletti, perché tutto il mondo non sta capendo i cambi durante la partita.”