Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli chiude i conti con Koulibaly, bravissimo a trovare la via della rete sugli sviluppi di un corner sfruttando la bella sponda di Fabian Ruiz. Botta impressionante di prima intenzione per il senegalese, con la palla che si è infilata dove Silvestri non sarebbe mai potuto arrivare.