Gazzetta, Monti: "Esonerare Spalletti significa pagarlo profumatamente: non credo accadrà"

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Gianluca Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live':

"Sotto pressione, la gestione comunicativa andrebbe fatta in un altro modo. Alcune domande non mi sono sembrate così irriverenti. Nei modi, per come esprime alcuni concetti, Spalletti passa dalla parte del torto. De Laurentiis, ricordiamo, disse però che lui aveva incrociato il più grande allenatore della sua era".

È vero che troppe volte noi giornalisti ci sostituiamo agli allenatori, però, va anche detto che ora c'è più distacco con l'ambiente calcistico. Si mette la parola fine, all'addio si Spalletti con le sue parole? Vederlo andar via da Napoli vuol dire che lo esonera e, quindi, deve pagarlo profumatamente. Non accadrà nessuna delle due cose".