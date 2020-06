Ultime notizie calcio Napoli - Si è scatenata una grande festa a Napoli per la vittoria degli azzurri in Coppa Italia contro la rivale storica, vale a dire la Juventus. I giornalisti della RAI in giro per Napoli hanno immortalato alcuni momenti, come ad esempio il fatto che su un motorino in città c'era un manifesto mortuario dei rivali odierni, come spesso accade in occasioni di finali o di momenti particolarmente significativi per i partenopei.