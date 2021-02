Fermato dalla Finanza con 200 mila euro in auto: Cianci si dimette da presidente del Novara

Ultime notizie calcio Napoli - Secondo quanto riferito dal portale de La Stampa, è Marcello Cianci, presidente del Novara calcio, l’ imprenditore 50enne di origini campane denunciato oggi (4 febbraio) per ricettazione dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria dopo essere stato trovato in possesso di 200 mila euro in contanti di cui non ha saputo spiegare la provenienza.

Durante un posto di controllo, hanno intimato l'alt ad un Suv con a bordo due persone. L'inspiegabile nervosismo dell'uomo ha indotto i militari a controllare l'auto. E' stata così trovata una busta di generi alimentari con all'interno i 200 mila euro in banconote di diverso taglio.

Il Novara Calcio comunica di aver ricevuto dal signor Marcello Cianci le proprie dimissioni dalla carica di presidente e amministratore delegato della società, per impegni di natura personale e professionale.