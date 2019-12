Everton, Ancelotti vince ancora: battuto anche il Newcastle!

Ultimissime calcio Napoli - Ancora una vittoria per l'Everton di Carlo Ancelotti. Dopo aver guadagnato i tre punti contro il Burnley nel boxing day del 26 dicembre, i Toffees battono anche il Newcastle lontano dalle mura amiche. Ad aprire le danze è Calvert-Lewin al minuto 13. Nella ripresa, i padroni di casa pareggiano i conti con Schar al 56'. Al 64', però, è ancora Calvert-Lewin ad andare in rete, dopo aver sfruttato un assist di Richarlison. Dpo 90 minuti più recupero finisce 1-2. L'Everton balza al decimo posto in classificia a quota 25 punti.