Gianluca Gaetano si appresta a giocare la sua prima partita contro il Napoli, la squadra del suo cuore. Oggi alle 15:00 infatti scenderà in campo con la maglia del Cagliari contro gli azzurri. Sui social i tifosi temono un suo gol dell'ex, sia perché ha già segnato 2 gol in 3 partite con i sardi e sia perché negli ultimi anni spesso il Napoli ha subito gol da ex azzurri. Ebbene, i bookmakers quotano la rete di Gaetano contro il Napoli a 5 volte la posta.