Doppio cambio per Gennaro Gattuso, che cambia due terzi del suo reparto offensivo inserendo Arek Milik ed Hirving Lozano per Mertens ed Insigne. Leggermente contrariato il cpaitano azzurro, che voleva forse restare in campo anche a causa del gol che gli è stato annullato per un fuorigioco millimetrico.