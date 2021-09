Demme verso il rientro e Lobotka ancora ai box, ecco quando torna

Ultime calcio - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli in vista del match di stasera contro l'Udinese. Dal quotidiano si legge:

Non fa parte dei convocati Lobotka, il centrocampista slovacco ha svolto ieri lavoro personalizzato in palestra, salterà anche la prossima trasferta con la Sampdoria, e tornerà contro il Cagliari. Vicino al rientro anche Demme, l’ex regista del Lipsia anche ieri ha si è allenato parzialmente in gruppo e giorno dopo giorno migliora la condizione e potrebbe far parte del gruppo per la trasferta con la Fiorentina in programma il 3 ottobre. Due ritorni che saranno molto importanti per Spalletti che così potrà avere più soluzioni a disposizione a centrocampo.