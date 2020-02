Primo gol in maglia azzurra per Diego Demme. Il numero 4 calcia a botta sicura verso la porta di Audero e riporta il Napoli in vantaggio. Lorenzo Insigne aveva calciato a giro: gli si era opposto Colley col copro. Sulla ribattuta Demme di sinistro si coordina bene e centra la porta. Napoli in vantaggio di una rete al minuto 84.