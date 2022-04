Delusione cocente per Napoli-Roma, non solo per i tifosi partenopei accorsi al Maradona. Come riportato dalla redazione sportiva di Canale 21, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha lasciato lo stadio Diego Armando Maradona deluso e arrabbiato. Al patron non è andato giù il goal incassato ad inizio del recupero che ha di fatto buttato giù i sogni scudetto della squadra di Spalletti.