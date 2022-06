Cucchi: "Mertens e Zielinski alla Lazio? Sono molto combattuto, vi spiego il motivo"

Riccardo Cucchi è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli:

La conferma di Sarri e per i prossimi tre anni è una condizione essenziale per costruire: è una inversione di tendenza, perchè i progetti si realizzino ci vuole tempo. Mi pare un bel passo il rinnovo contrattuale di Sarri. Mertens e Zielinski alla Lazio? Sono molto combattuto, Mertens a me piace tantissimo: magari venisse alla Lazio. Da una parte mi dispiacerebbe molto perchè so cosa significa Mertens per il Napoli ma sarei felicissimo se arrivasse alla Lazio. Il Napoli di Sarri non si potrà più riproporebbe ma i due azzurri sono calciatori già indrottinati anche se mi sembrano operazioni molto complicate: sarebbe utili e fondamentali"