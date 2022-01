Corriere di Torino - Allegri blocca Morata e sceglie l'undici anti Napoli

Ultime calcio - Le scelte di Allegri per Juventus-Napoli le annuncia durante la conferenza stampa della vigilia, secondo il Corriere di Torino.

«Morata non parte, Alvaro ha fatto venti gol l’anno scorso, quest’anno ne ha segnati già 7 senza rigori e punizioni. È un giocatore di rendimento, però nel calcio vengono affibbiate delle etichette, viene visto come quello che gli manca qualcosa e non è così. Gli ho detto che da qui non si muove, per migliorare bisognerebbe prendere uno dei quei 4-5 attaccanti più forti che non ti danno. Quindi rimane, discorso chiuso».

E stasera? Morata gioca con Chiesa (favorito su Dybala) e Bernardeschi nel tridente. Andando a ritroso ecco Locatelli in regia, supportato da due tra McKennie, Rabiot e Bentancur. Scelte forzate in difesa, davanti a Szczesny ci saranno Cuadrado (o De Sciglio), De Ligt, Rugani e Alex Sandro.