Coronavirus, volevano superare la fila al supermercato senza mascherine: scoppia la rissa a Casoria [VIDEO]

Episodio increscioso ieri sera in un supermercato nella zona nota come Cittadella a Napoli, tra il quartiere di Poggioreale e il comune di Casoria. Volevano superare la fila, e non mantenevano la distanza di un metro, ma un uomo ha fatto notare loro che dovevano mantenere le distanze di sicurezza, anche perché non avevano la mascherina. Da qui nasce la vergognosa rissa tra un gruppo di persone presenti all'interno del market. Il tutto, ovviamente, ripreso dai cellulari dei presenti. La rissa è proseguita, poi, all'esterno del locale fino all'arrivo delle forze dell'ordine.