Ultimissime calcio Napoli - Cori anti Napoli durante Brescia-Napoli. Dallo stadio Rigamonti si sentono in modo chiaro i cori contro i tifosi napoletani da parte da quelli del Brescia. Caressa Sky Sport durante la telecronaca interviene: "Non cambieremo mai questa brutta abitudine dei cori in Italia, negli altri paesi non accade".