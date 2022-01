Convocazione Osimhen, ci sono i margini della battaglia legale tra Napoli e la Nigeria

Si chiude uno strano 2021 per Victor Osimhen, tra infortuni e voglia di dimostrare il proprio valore. Tiene banco la positività al covid e la Coppa D'Africa: sono questi i temi su cui si sofferma il Corriere del Mezzogiorno, anche se le ultime notizie di ieri riferivano anche di una possibile rinuncia alla nazionale::

Se la Nigeria decidesse di andare avanti nella convocazione di Osimhen nonostante eventuali indicazioni differenti del professore Tartaro, oltre che dello staff medico azzurro, potrebbero esserci i margini anche per una battaglia legale tra le parti.

Ne ha parlato l’avvocato Enrico Lubrano a Radio Punto Nuovo:

«La Fifa prevede che c’è un contraddittorio e la decisione spetta al medico della Federazione. Non è scritto sul regolamento il luogo in cui andrà effettuata la visita. Dovranno essere organizzate di comune accordo le cose nei dettagli. La medicina è una scienza inesatta, dove un medico può dire una cosa e un medico un’altra. La Fifa prevede che l’ultima parola spetti alla Federazione nigeriana. Il Napoli andrà in Tribunale? Non è da escludere ai fini di un risarcimento acquisendo una consulenza tecnica d’ufficio».