Eurogol di Fabio Quagliarella contro il Napoli che vale l'1-2. L'attaccante ex Napoli approfitta di una scivolata di Elseid Hysaj che perde l'qeuilibrio e lascia lo spazio necessario per il tiro al volo dell'attaccante blucerchiato. Un incredublo Hysaj, subito dopo la rete subita, viene beccato dalle telecamere di Sky Sport: "Come ca**o è possibile?".