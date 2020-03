Ultime notizie - "Chi può metta, chi non può prenda": questo il cartello esposto a via Santa Chiara, nel cuore del centro storico di Napoli. Il messaggio è accompagnato dal classico 'paniere', al cui interno i cittadini possono lasciare beni di prima necessità per chi, in tempo di Coronavirus, è più in difficoltà del solito. Un gesto di solidarietà che ha fatto il giro del web.

