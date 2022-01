Cdm - Non c’è colpa di fronte a una storia che finisce in maniera consensuale dopo dieci anni

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno anche questa volta dedica spazio a Lorenzo Insigne. Il quotidiano mette in evidenza le parole di addio pronunciate dopo il gol.

Non c’è colpa di fronte a una storia che finisce in maniera consensuale dopo dieci anni. Non può sentirsi in difetto il Napoli che persegue una politica di ridimensionamento degli ingaggi e probabilmente dovrà rinunciare anche ad altri calciatori per lo stesso motivo. Non può sentirsi Insigne in colpa dopo anni di amore «controverso» con la città dove è nato e con la tifoseria che lo ha spesso attaccato (in tante occasioni il suo club lo ha tutelato) se poi a 31 anni ha optato per l’ingaggio milionario. I professionisti restano tali, comunque. Insigne però vuole parlare, mentre il silenzio darebbe maggiore peso al legame che sente con la città. E alla fine continua a far parlare di sè e a dividere. Mertens gli ha ceduto la palla in occasione del rigore. «Bisogna ringraziarlo», ha detto. Un gesto e qualche parola sono bastate a interpretare lui il ruolo da capitano. Con il sorriso e la furbizia. All’interno dello spogliatoio di Spalletti c’è un gruppo che ha bisogno di restare compatto. Una squadra che l’allenatore sta plasmando affinchè impari a superare le difficoltà. Le colpe e i dissapori con il club dovranno restare fuori. Il silenzio in questo caso vale di più dei dollari canadesi.