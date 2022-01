Cdm - A Bologna si è rivisto il difetto quasi endemico che Spalletti non manca di sottolineare

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno con un articolo a firma di Monica Scozzafava mette in evidenza alcuni aspetti emersi dal vittorioso match del Napoli in casa del Bologna. Dal quotidiano si legge:

Napoli fuori dalla coppa, cinque giorni fa, ma rientrato nel campionato che può ancora riservare sorprese e soprattutto gratificazioni. C’è, il Napoli, quello di inizio stagione che poteva contare su una rosa al completo. C’è con la sua capacità di palleggio in mezzo al campo e la manovra d’attacco. C’è nel bene ma anche nel male, quando, a venti minuti dalla fine, si rilassa pensando forse di aver messo già i tre punti in cassaforte. Un difetto quasi endemico che Spalletti poi al termine non manca di sottolineare. La vetta della classifica adesso è un pochino più vicina, grazie alla sconfitta del Milan (contro lo Spezia) e al pareggio dell’Inter contro l’Atalanta.