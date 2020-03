Batosta per l'Everton di Ancelotti: l'ex allenatore del Napoli prende quattro gol dal Chelsea

Ultimissime calcio - (ANSA) - ROMA, 08 MAR - Brutta botta in Premier League per l'Everton di Carlo Ancelotti, ex acclamato a Stamford Bridge perché alla guida del Chelsea vinse un campionato, ma poi travolto dai Blues per 4-0. I Toffees non sono mai stati in partita e la squadra di Lampard ha impartito loro una lezione di calcio. Dopo 21' il risultato era già di 2-0 per le reti di Mount e Pedro, poi nella ripresa si scatena Willian che segna su passaggio di Barkley e poi serve a Giroud l'assist per il 4-0. A risultato acquisito Lampard lancia i giovanissimi Anjorin e Broja, poi si gode il quarto posto a 48 punti a -2 dal Leicester che è terzo. L'Everton, 12/o con 37 punti, dice addio ai sogni d'Europa. (ANSA).