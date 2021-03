Bartomeu arrestato, l'ex presidente del Barcellona ora è nei guai

Ufficiali dei 'Mossos d'Esquadra', la polizia regionale della Catalogna, hanno perquisito la sede del Barcellona per far luce sul Barçagate, l'inchiesta secondo cui il club blaugrana avrebbe utilizzato una società terza per screditare sui social network coloro che si erano opposti alla linea dell'ex presidente Josep Maria Bartomeu, giocatori inclusi, come Messi, Xavi e Pique'. Le forze dell'ordine, riporta la stampa spagnola, hanno acquisito del materiale per chiarire la vicenda. L'ex presidente Bartomeu è stato arrestato.



Secondo le accuse, i vertici blaugrana avrebbero provveduto a far screditare, ricevendo duri attacchi, chiunque si fosse messo contro di loro. Persino un mito come Messi non ha potuto sottrarsi a questo trattamento. L’inchiesta è condotta del giudice istruttore Alejandra Gil, che ha esteso il segreto processuale su tutti gli atti. Sono attesi ulteriori sviluppi.