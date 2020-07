Ultime calcio Napoli - Dopo 4 minuti di recupero, finisce la partita a Bergamo. Il Napoli cade col punteggio di due reti a zero contro l'Atalanta che, nella ripresa ha trovato le due reti che decidono il match. Il Napoli non perdeva dal 9 febbraio, dalla gara al San Paolo con il Lecce. Per gli azzurri, prossimo match al San Paolo contro la Roma, domenica alle 21:45.

