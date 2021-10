Anguissa intendere che nessuno ha gettato la croce addosso a Mario Rui: "Siamo con lui"

Ultime calcio - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulle parole di Frank Anguissa a Radio Kiss kiss. Dal quotidiano si legge:

Franck Anguissa mostra il petto nel giorno dopo il primo ko della stagione: «Ci dispiace molto per il risultato. Noi non vogliamo mai perdere e giochiamo sempre per vincere. Stiamo già pensando alla sfida di domenica con la Fiorentina che sarà molto importante», ha raccontato a Radio Kiss Kiss. Fa intendere che nessuno ha gettato la croce addosso a Mario Rui: «Siamo tutti con Mario Rui che è un grande combattente. Spalletti ci ha parlato, sappiamo gli errori che abbiamo commesso e che si hanno portato alla sconfitta ma siamo proiettati alla Fiorentina e e domani non vogliamo ripetere quegli errori». Va dritto al cuore dei tifosi. «È la piazza giusta per me, qui si vive di calcio come a Marsiglia, ma noi dobbiamo pensare a una gara alla volta».