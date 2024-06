UFFICIALE - Gevi Napoli Basket, Andrea Di Nino nuovo Responsabile Area Marketing, Commerciale e Progetti Sociali

La SS Napoli Basket comunica che Andrea Di Nino sarà il nuovo Responsabile Area Marketing, Commerciale e Progetti Sociali. Di Nino, 52 anni, romano, è stato Advisor Marketing & Communication e Area Sociale all’Estra Pistoia Basket nell’ultima stagione sportiva.

L’arrivo nella società azzurra di Andrea Di Nino ha l’obiettivo ed il fine di espandere e consolidare ulteriormente l’area corporate mirando a sviluppare un rapporto sempre più diretto e collaborativo con le aziende sponsor, con un focus importante su un ulteriore sviluppo delle attività sociali del Club.

Di Nino ha iniziato la sua carriera nel mondo del nuoto, ricoprendo diversi e prestigiosi ruoli sia come coach di varie Nazionali nonché come fondatore del primo ed unico club professionistico al mondo. Successivamente ha assunto il ruolo di Direttore Generale della ISL (International Swimming League, considerata l’equivalente della Champions League nel nuoto) organizzata con successo sia in America che in Europa, con Napoli unica tappa italiana.

Il Club Napoli Basket rivolge il più sentito in “Bocca al Lupo” ad Andrea Di Nino per il suo nuovo importante incarico professionale. Di Nino verrà ufficialmente presentato ai media nel corso di una conferenza stampa che sarà organizzata nelle prossime settimane.