L'ex Lakers Ennis si presenta: "Napoli? Il mio talento al servizio per la vittoria!". La Gevi firma Mabor, novità in vista al PalaBarbuto

Ultime notizie Napoli - “Le mie caratteristiche per chi non mi conosce? Io posso passare la palla o segnare di più a seconda della partita, mi adatto ai compagni di squadra e a ciò che gli serve. Non sarà un problema sporcarmi le mani in difesa”. Si presenta così TylerEnnis, ultimo arrivato in casa Generazione Vincente Napoli Basket. Il canadese di di 191cm di Toronto, 29 anni compiuti ad agosto, arriva in città dopo circa 200 gare in NBA con le maglie dei Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Houston Rockets e Los Angeles Lakers.

Attualmente fermo per una distorsione alla caviglia rimediata al Memorial Pentassuglia a Brindisi, nei prossimi giorni rientrerà a disposizione di coach Milicic con la speranza di essere presentato sabato sera contro Cremona davanti ai tifosi del Palabarbuto.

Ennis racconta: “Il campionato italiano è una grande opportunità, il club ha degli obiettivi ben precisi ed io metto al servizio il mio talento per vincere. La prima partita a Brindisi è stata una occasione per conoscere i miei nuovi compagni: avevo già giocato con Zubcic, avevo affrontato Pullen, è stata una esperienza d’istinto per capire cosa volesse coach Milicic da me”

E cosa vuole coach Milicic? Tanta difesa, da subito: “Il suo obiettivo principale è quello, ha dei principi in cui crede tanto e che crede possano funzionare”

Nelle ultime tre stagioni Ennis è stato protagonista in Europa giocando in Turchia prima con il TelekomAnkara, e nei due ultimi campionati con il TofasBursa. Nell'ultima stagione ha realizzato nella lega turca la media di 14,1 punti a partita, con 4 assist e 4 rimbalzi, mentre in Champions League ha avuto la media di 12,6 punti a gara.

“Leadership? Non sono uno di quelli molto vocali, ma nemmeno uno calmo” chiosa Ennis, presentato con ai lati il responsabile dell’area tecnica sportiva Pedro Llompart (“Il ds Liguori ed io abbiamo iniziato parlare di Ennis ad inizio luglio, finalmente a settembre abbiamo chiuso la trattativa: dobbiamo ringraziare la proprietà per aver condiviso la nostra strategia, abbiamo preso il giocatore giusto che serviva alla squadra. Lui e Pullen pensiamo siano complementari, nel ruolo di playmaker c’è anche De Nicolao che conosce perfettamente il campionato”), ed il presidente Federico Grassi (“Ennis forse è il giocatore più importante del roster, i tifosi hanno capito il nostro sforzo e crediamo di poterci divertire in questo campionato, sperando di dare soddisfazioni. Abbiamo stabilito un budget in cui siamo rimasti nei limiti, l’AD Dalla Salda sta facendo un grande lavoro: stiamo avendo ogni giorno di più sponsor che ci danno una mano”).

Due annunci a margine: Llompart ha confermato che Dut Biar Mabor - il centro classe 2001 è alto 216cm, originario del Sud Sudan - farà parte del roster azzurro (“Siamo contenti del lavoro che ha fatto, anche più di quanto ci aspettassimo”), Grassi preannuncia novità nei prossimi giorni sul PalaBarbuto (“La settimana dopo l’inizio del campionato potremmo saperne di più, sarà qualcosa di importante per il Napoli Basket perchè vedo il PalaBarbuto come una casa del basket che può includere i tifosi anche nei giorni che non siano quelli della partita”).

Di seguito le dichiarazioni integrali di Ennis, Llompart e Grassi.

Tyler Ennis

“Sono felice di essere qui, Napoli mi ha attratto dopo un paio di settimane di chiacchiere con il coach Milicic. Ho giocato in Turchia per quattro anni, mi piace arrivare nel campionato italiano: è una grande opportunità, il club ha degli obiettivi ben precisi ed io metto al servizio il mio talento per vincere le partite. La prima partita a Brindisi subito dopo l’arrivo e le impressioni dopo l’esordio? Sono atterrato poche ore prima, è stata una occasione per sperimentare ed assaggiare subito il campo, per conoscere i miei nuovi compagni: avevo già giocato con Zubcic, avevo affrontato Pullen, è stata una esperienza d’istinto per capire cosa volesse coach Milicic da me. Ho lavorato molto durante l’estate per tenermi in forma. Primo canadese della storia? Sicuramente mi fa piacere, sono stato in Italia con la Nazionale. Cosa posso dare alla squadra? Aggiustare il mio stile alle necessità della squadra, è un roster capace di spaziare in campo e ciò mi aiuterà ad attaccare l’area e creare per i compagni. Leadership? Non sono uno di quelli molto vocali, ma nemmeno uno calmo: la condividerò con un gruppo esperto. Dove possiamo arrivare? Prima di tutto serve creare una chimica di gruppo, lavorare tanto in campo: siamo una squadra che ha un’organizzazione esperta, dobbiamo conoscere il sistema di gioco il prima possibile. Cosa mi ha chiesto coach Milicic? Tanta difesa, da subito. Il suo obiettivo principale è quello, ha dei principi in cui crede tanto e che crede possano funzionare. Sono qui da pochi giorni, quindi non conosco ancora il sistema offensivo, ma prima di tutto. Influenza sui giovani della squadra? Ovviamente non posso essere come Kobe Bryant ai tempi dei Lakers, quando ci sono stato pur io. Kobe era di un altro livello, imparagonabile, ma è la mia decima stagione da professionista e non esiterò a dare il mio contributo quando ce ne sarà bisogno. La mia esperienza con Datome al Fenerbahce? Ci ho passato tre mesi assieme in Turchia, non tantissimo ma con lui e Melli siamo rimasti in contatto anche quando mi sono infortunato. E per il viaggio di nozze avevo pensato all’Italia prima di andare altrove, gli ho chiesto un paio di luoghi da visitare (ride, ndr): mia moglie ha origini italiana, quindi non vedo l’ora che arrivi qui. Le mie caratteristiche per chi non mi conosce? Io posso passare la palla o segnare di più a seconda della partita, mi adatto ai compagni di squadra e a ciò che gli serve. Mi identifico come un playmaker, ma dipenderà anche dalle caratteristiche dell’avversario. Non sarà un problema sporcarmi le mani in difesa. Perchè non sono rimasto in NBA? Ero molto giovane, cercavo occasioni da capitalizzare: sono stato scelto che avevo 19 anni, dovevo aspettare il mio momento ma in America è questione di opportunità. A volte serve essere fortunati, ma ai Lakers c’erano giocatori molto forti e ho dovuto prendere altre decisioni”

Llompart

“Siamo contenti di presentare Ennis, pensiamo che sia un giocatore importante ed un grande campione che arriva a Napoli. Penso che il ds Liguori ed io abbiamo iniziato parlare di Ennis ad inizio luglio, finalmente a settembre abbiamo chiuso la trattativa: dobbiamo ringraziare la proprietà per aver condiviso la nostra strategia, abbiamo preso il giocatore giusto che serviva alla squadra. Tyler è un giocatore con caratteristiche importanti, è un play che può far giocare la squadra e far canestro, l’abbiamo già visto a Brindisi quando ha sfruttato la sua intelligenza cestistica. Renderà migliori i giocatori della squadra, speriamo di avere grandi partite al PalaBarbuto davanti ai nostri tifosi. Infortunio? Fortunati, è scivolato sul sudore e tra qualche giorno Tyler sarà in squadra: speriamo di vederlo in campo sabato sera contro Cremona. Ennis e Pullen? Penso che siano giocatori complementari, e sono due grandi giocatori che sanno giocare assieme senza problemi. La cosa più positiva è che tra play e guardia abbiamo quattro giocatori di alto livello: ognuno può giocare con l’altro, siamo una squadra dinamica e siamo felici di ciò. La trattativa con Ennis? All’inizio dell’estate abbiamo fatto un lavoro di scouting su chi poteva servire, il playmaker è molto importante: abbiamo capito che Tyler fosse il giocatore giusto, sapevamo che potevamo arrivarci a fine agosto quando abbiamo aspettato. Abbiamo condiviso la strategia con la società per farlo arrivare qui. Costruzione della squadra? Nel ruolo di playmaker abbiamo diverse opzioni, ovviamente deciderà il coach. Però gli abbiamo dato diverse disponibilità, De Nicolao conosce perfettamente il campionato e può dimostrare il suo livello migliore. Poi abbiamo aggiunto Pullen, più realizzatore ma anche creatore di gioco, e finalmente Ennis con la sua completezza. Siamo tranquilli nelle scelte del ruolo. Mabor resta in squadra? Il roster è chiuso, siamo contenti del lavoro che ha fatto, anche più di quanto ci aspettassimo. Ha capito cosa chiedeva coach Milicic, lo staff l’ha aiutato ed è difficile trovare lunghi italiani: penso che Mabor abbia un buon futuro davanti, è un bell’acquisto per noi”

Grassi

“Ringrazio i tifosi per l’affluenza iniziale in campagna abbonamenti, in una settimana siamo quasi arrivati ai numeri dello scorso anno e contiamo di superarlo in questi giorni. Ennis forse è il giocatore più importante del roster, i tifosi hanno capito il nostro sforzo e crediamo di poterci divertire in questo campionato, sperando di dare soddisfazioni. Sforzi societari? Abbiamo stabilito un primo budget in cui siamo rimasti nei limiti, per quanto riguarda i ricavi l’AD Dalla Salda sta facendo un grande lavoro: stiamo avendo ogni giorno di più sponsor che ci danno una mano. Giocare a mezzogiorno con Milano? La sera ci sarà Napoli-Fiorentina, Milano giocherà venerdì in Eurolega ed era impossibile anticipare al sabato. Potrebbe capitare anche con la Virtus Bologna, dato che ci sarà Napoli-Milan alla sera, ed è un orario dettato dalla contemporaneità con il calcio e con l’Eurolega. Novità sul PalaBarbuto? Stiamo definendo i dettagli, abbiamo bisogno ancora di qualche giorno: magari la settimana dopo l’inizio del campionato potremmo saperne di più, sarà qualcosa di importante per il Napoli Basket perchè vedo il PalaBarbuto come una casa del basket che può includere i tifosi anche nei giorni che non siano quelli della partita. Ci sono delle idee che esporremo su ciò che vorremo fare e che si potrà fare. Sarebbe un punto di inizio”

Chi è Tyler Ennis

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con l’atleta canadese Tyler Cameron Ennis McIntyre. Il play/guardia di 191cm è nato a Toronto il 24 Agosto 1994, ed ha maturato nella sua carriera una grande esperienza in NBA giocando circa 200 gare con le maglie dei Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Houston Rockets e Los Angeles Lakers.

Dopo aver frequentato per 1 anno l'Università di Syracuse, nel 2014 viene selezionato dai PhoenixSuns al Draft NBA 2014. Debutta in NBA coi Suns il 30 ottobre 2014 contro i Los Angeles Lakers.

L'anno successivo nel 2015, dopo 8 mesi con i PhoenixSuns, viene ceduto ai MilwaukeeBucks, e nel 2016 agli HoustonRockets. Tuttavia nei Rockets Tyler Ennis non riesce a trovare molto spazio giocando 31 partite con la media di 6,3 minuti a partita.

Nel febbraio 2017 il suo passaggio ai mitici LosAngelesLakers dove, nella gara contro i San Antonio Spurs, realizza il proprio career-high points mettendo a segno 19 punti, e collezionando 6 assist. Un record che migliora dopo soli quattro giorni nella partita che i Lakers vincono contro i MinnesotaTimberwolves dove Ennis realizza ben 20 punti. Alla fine della stagione il play/guardia canadese con i Lakers raggiunge di media 7,7 punti in 22 partite giocate, col 38,9% da 3 punti, e l'86,4% dalla lunetta.

Viene confermato nei Lakers anche la stagione successiva, prima di trasferirsi l'anno dopo nel 2018 in Europa al Fenerbahçe dove gioca poche gare a causa di un infortunio. Torna a giocare in G League nel 2019/20 nei TorontoRaptors 909 dove chiude la stagione con la media punti di 17,2 a partita.

Nelle ultime tre stagioni torna protagonista in Europa giocando in Turchia prima con il TelekomAnkara, e nei due ultimi campionati con il TofasBursa. Nell'ultima stagione con il BursaTylerEnnis ha realizzato nella lega turca la media di 14,1 punti a partita, con 4 assist e 4 rimbalzi, mentre in Champions League ha avuto la media di 12,6 punti a gara.