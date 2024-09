Gevi Napoli Basket, sconfitta nella Epicbet Cup contro Bilbao: 95-78

Sconfitta per la squadra di Igor Milicic nella prima giornata della "Epicbet Cup" che si disputa a Tallinn in Estonia. Gli azzurri sono stati superati dagli spagnoli del Surne Bilbao Basket con il punteggio di 95-78.

Nel Napoli Basket ha giocato Dario Dreznjak appena rientrato dalla gara amichevole disputata con la nazionale croata ieri sera nel Memorial “Drazan Petrovic”. Non ha preso parte al torneo in Estonia Dut Mabor rimasto invece a Napoli precauzionalmente a riposo per un lieve affaticamento muscolare.

Gli azzurri di Coach Milicic dopo essere stati in avvio di gara avanti nel punteggio per 7-4 , hanno poi subito il ritorno degli spagnoli che sono stati sempre in vantaggio andando all’intervallo lungo avanti di 5 lunghezze con il risultato di 42-37. Nella terza frazione gli azzurri provano a restare in partita piazzando un break di 9 a 0 ma gli spagnoli reagiscono e chiudono avanti di 8 lunghezze. Nell’ultima frazione di gioco Bilbao gestisce il vantaggio ed allunga nel finale chiudendo la partita con il punteggio di 95-78. Miglior realizzatore per il Napoli Basket Totè con 18 punti.

Il Napoli Basket tornerà in campo domani nella seconda ed ultima giornata del torneo di Tallinn per la finale di 3° e 4° posto affrontando BC Kalev/Cramo che nell’altra gara della manifestazione è stata sconfitta dal Paris Basketball.