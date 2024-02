Gevi Napoli Basket, oggi la fase finale della Next Gen Cup: alle 18 la sfida contro Trento

Inizierà oggi, per l’Under 19 di Coach Lamberti, la fase finale della Next Gen Cup targata IBSA, che si disputerà a Trento dal 22 al 24 febbraio presso “Il T Quotidiano Arena”. È la prima volta che il Napoli Basket partecipa a questa prestigiosa ed importante fase finale del Torneo Nazionale Under 19.

In questa fase conclusiva della competizione sono in programma sfide ad eliminazione diretta in quarti di finale, semifinale e finale per definire quale squadra succederà alla Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro nell’albo d’oro della competizione.

Questo il roster degli azzurri allenati da coach Alfredo Lamberti:

Moussa Bamba, Mario Ciardiello, Sreten Coralic, Ivan Druzheliubov, Massimo Fiodo, Francesco Gambardella, Sergio Grassi, Stefano Saccoccia, Vincenzo Sannino, Simone Sinagra, Giuseppe Verde, Giacomo Zanetti.

Staff Tecnico:

Coach : Alfredo Lamberti

: Alfredo Lamberti Assistant Coach : Armando Trojano

: Armando Trojano Preparatore Fisico : Antonio Credendino

: Antonio Credendino Fisioterapista : Marco Palomba

: Marco Palomba Dirigente Accompagnatore: Giuseppe Amore

IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLE GARE DELLA GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI BASKET:

Giovedì 22 Febbraio ore 18:00

Dolomiti Energia Trentino – Generazione Vincente Napoli Basket;

La squadra che vincerà la gara affronterà in Semifinale la vincente tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, venerdì 23 febbraio alle ore 18:00. La finale si svolgerà sabato 24 febbraio alle ore 18:00.