Gevi Napoli Basket, Llompart: "Possibile che abbiamo subito l'entusiasmo della Coppa Italia. Nervosismo? C’è un po’ di frustrazione. Playoff premio e non un obiettivo stagionale"

Ultime notizie SSC Napoli - Pedro Llompart, responsabile dell’area tecnica della Gevi Napoli Basket, analizza a Repubblica la situazione attuale di una squadra che perde da quattro partite e ne ha vinta solo una delle ultime nove.

Pedro Llompart analizza la situazione attuale della squadra:

«Cosa succede alla Gevi? Che sia un periodo particolare, difficile è sotto gli occhi di tutti. Adesso dobbiamo avere equilibrio, continuare a lavorare duro, focalizzare la testa dei ragazzi in questo momento della stagione, restando uniti e tornando a quel modo di essere che ci ha portato fino a qui. Una squadra seria, tranquilla e che sa benissimo qual è la strada giusta»

«Voglio dire, però, che la nostra stagione è già oggi una grandissima stagione. Nelle ultime settimane abbiamo perso tante partite, ma è vero anche che Pistoia ci ha sconfitto all’ultimo secondo del supplementare e con Milano abbiamo segnato la tripla della vittoria pochi decimi dopo la sirena finale. Piccoli dettagli che ci fanno capire che forse i nostri grandi sforzi non sono messi nell’ordine giusto: ora dobbiamo ritrovare la strada e seguire i concetti su cui coach Milicic insiste».

«È possibile che la squadra abbia subito l’entusiasmo del trofeo, che abbia pensato che le cose erano un po’ più semplici del previsto. E invece di semplice non c’è niente: queste sconfitte ci hanno fatto capire anche quanto è grande quello che abbiamo fatto finora»

«Calo fisico? Senza dubbio. In Coppa abbiamo fatto un capolavoro, poi dopo aver festeggiato alla Fruit Village Arena battendo Treviso è arrivato un calo evidente. Ma ai tifosi dico che stiamo lavorando duro per chiudere la stagione nel miglior modo possibile e festeggiare ancora insieme a loro. E no, non sono pentito di aver dato un riposo molto lungo dopo la Coppa Italia, con rotazioni così corte la squadra non ce l’avrebbe fatta a reggere il ritmo. Se c’è qualcosa di cui mi pento, è non aver frenato un po’ l’entusiasmo dopo il successo di Torino»

«Nervosismo? C’è un po’ di frustrazione che ci ha portato a sembrare nervosi e ad avere atteggiamenti sbagliati. Ne abbiamo parlato, non dovrà ripetersi. La nostra richiesta alla squadra, lo ribadisco, è quella di ritrovare un equilibrio mentale in settimana e portarlo alla domenica per dare continuità alle prestazioni»

«Playoff? Possibilità di entrare tra le prime otto ne abbiamo, ma dobbiamo tornare al focus di inizio anno: una partita per volta. Ricordo comunque che andarci, alla post season, sarebbe un enorme premio e non un obiettivo stagionale. E dobbiamo guardarlo come un grande sogno da realizzare»