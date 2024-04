Gevi Napoli Basket, Lever: "Con Sassari fondamentale vincere per i playoff! Milicic mi chiede tre cose in campo, abbiamo un obiettivo"

Alessandro Lever, pivot della Gevi Napoli Basket, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

“La vittoria contro Sassari è stata importante dopo cinque sconfitte consecutive. Abbiamo giocato bene e la vittoria è fondamentale in chiave play-off.

Questo, per ora, è stato un anno importante per la mia crescita, Milicic mi chiede di difendere duro, prendere rimbalzi e di fare cose semplici. Ho giocato una delle mie migliori partite, in settimana abbiamo lavorato molto bene ed i risultati si sono visti in campo.

Dopo 5 sconfitte consecutive, ci voleva una grande vittoria, soprattutto dopo la prestazione di Varese dove abbiamo concesso più di 110 punti. Domenica al PalaBarbuto contro Trento sarà importante, anche provare a ribaltare la differenza canestri vincendo con più di sette lunghezze. Sarà uno scontro diretto, ma sono fiducioso per il finale della stagione.

Ripeto, i play-off sono un nostro obiettivo e vogliamo raggiungere questo traguardo. Ad inizio stagione abbiamo pensato ad una salvezza tranquilla, ma con l’ambizione di raggiungere i playoff”