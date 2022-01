Gevi Napoli Basket, firmato il playmaker Luca Vitali: "Felice di essere qui, aspetto i tifosi contro Trieste"

La Gevi Napoli Basket comunica di aver ingaggiato il playmaker Luca Vitali.

Ultime notizie Napoli

Chi è Luca Vitali

Nato a San Giorno di Piano, provincia di Bologna, classe 1986, Vitali è un playmaker di 201 centimetri. Prodotto del settore giovanile della Virtus Bologna, Vitali vanta una straordinaria esperienza in Serie A, con oltre 400 partite nel massimo campionato, e con la maglia della nazionale, avendo giocato 150 partite in canotta azzurra.

Dopo il debutto in massima serie con Siena, la carriera di Vitali inizia con la Sutor Montegranaro dove,in tre stagioni dal 2005 al 2008, centra la promozione in Serie A dove si conferma tra i talenti emergenti del campionato. Nell’ultima stagione, 2007-2008, Vitali chiude con 10.4 punti di media per gara e 3.1 assist.

Al termine dell’esperienza marchigiana, Vitali si trasferisce all’Olimpia Milano dove disputa una buona stagione tra campionato, 7.4 ppg, ed Eurolega, con un massimo di 32 punti nella vittoria sul Panionios. Successivamente Vitali gioca per due stagioni alla Virtus Roma e, nel 2011-2012, in Virtus Bologna.

Nel 2012-2013 il playmaker della Gevi arriva alla Vanoli Cremona rendendosi protagonista di un’ottima stagione con 13.3 punti per gara e 4.8 assist. Dopo un anno a Venezia, 10.1 punti e 3.9 assist, Vitali ritorna a Cremona per due stagioni, intervallate dall’esperienza nel massimo campionato spagnolo con Gran Canaria.

Nelle ultime cinque stagioni Luca Vitali ha giocato con la Germani Brescia confermandosi tra i migliori playmaker del campionato. Nella stagione 2020-2021, Vitali chiude con una media di 6 punti per partita e 5 assist. Nell’esperienza bresciana il regista ha raggiunto per ben due volte il record di assist in una singola partita arrivando a quota 18. Nella speciale classifica dei migliori assistman del Campionato Italiano di tutti i tempi, Luca Vitali è al secondo posto, con 1616 assist, dietro solo a Gianmarco Pozzecco.

Con la Nazionale Vitali ha giocato, tra le altre manifestazioni, l’Europeo del 2013 ed i Mondiali del 2019.

Luca Vitali, il numero di maglia

Il Nuovo Playmaker della Gevi Napoli Basket giocherà con la maglia numero 7.

Luca Vitali, le parole del giocatore

Luca Vitali, nuovo giocatore della Gevi Napoli Basket, ha rilasciato le prime dichiarazioni della sua avventura napoletana.

"Sono davvero felice. Non vedevo l'ora di tornare in campo. Ringrazio la Gevi Napoli Basket che mi ha dato l'opportunità di farlo, e colgo l'occasione per salutare la Germani Brescia, ed i suoi tifosi per le 6 stagioni trascorse insieme. Adesso però il mio pensiero è solo rivolto alla gara di lunedì prossimo contro Trieste, ed al prosieguo di campionato della Gevi Napoli Basket. Sono venuto qui convinto che, insieme a Coach Sacripanti ed ai miei nuovi compagni, possiamo toglierci grandi soddisfazioni in questa seconda parte della stagione grazie anche al supporto dei nostri appassionati tifosi che spero in tanti ci daranno una mano a partire dalla prossima sfida con Trieste"

Queste le dichiarazioni del coach della Gevi Napoli Basket, Stefano Sacripanti