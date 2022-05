Gevi Napoli Basket-Carpegna Prosciutto Pesaro 84-85 al supplementare, Buscaglia: "Finale rocambolesco fotografia della stagione"

Sconfitta per la Gevi Napoli Basket che al PalaBarbuto cede alla Carpegna Prosciutto Pesaro per 85-84, nella gara valevole per la trentesima ed ultima giornata di Campionato, al termine di una partita clamorosa decisa solo dopo un over time. Il miglior marcatore degli azzurri è Velicka, autore di 16 punti.

Si è giocato in un PalaBarbuto da tutto esaurito, straordinario lo spettacolo offerto dai tifosi azzurri. Coach Buscaglia schiera in quintetto Uglietti, Rich, Parks, McDuffie e Gudaitis, Banchi risponde con Moretti, Sanford, Delfino, Mejeris e Jones. I primi punti della partita sono di Gudaitis, Uglietti e Parks per il 7-0 per la Gevi. La reazione di Pesaro è immediata, Sanford colpisce da 3 punti, Moretti pareggia a 7. Si segna da una parte e dall’altra gli ospiti trovano il primo vantaggio sul 15-13 ma gli azzurri con Parks e Marini, riescono a chiudere avanti il primo quarto sul 18-15.

Dopo il canestro iniziale di Sanford, arriva il parziale azzurro di 7-0 con Uglietti e Gudaitis. Non tarda a reagire Pesaro, sono Sanford e Jones a portare a contatto la squadra di Banchi che passa in vantaggio con i canestri di un inspirato Moretti. Nel finale i tiri liberi di McDuffie e Velicka mantengono la Gevi a -2, all’intervallo lungo siamo 36-34 Pesaro.

Sono ancora gli azzurri ad iniziare bene con il 7-0 di parziale con McDuffie, Parks e Gudaitis. Camara offre un buon impatto dalla panchina per Pesaro siglando il soprasso con il gioco da 3 punti sullo scadere dei 24. La Gevi si riporta sul +5 con Rich e Marini ma nel finale Pesaro riesce a sorpassare con i canestri di Delfino e Tambone. I due liberi di Gudaitis valgono il 56-56 dopo 3 quarti.

L’equilibrio prosegue anche nell’ultimo quarto. La Gevi si porta avanti con McDuffie, Moretti e Delfino rispondono per Pesaro. Le squadre ribattono colpo su colpo, Jones porta avanti la Vuelle sul 69-68, Velicka piazza la tripla ma è ancora Jones da sotto a fissare il punteggio sul 71-71. Non vanno a buon fine i tentativi di Moretti e Parks e si va all’over time.

Doppio 1 su per 2 per Sanford e Rich, canestro e risposta da una parte e dall’altra. Segnano McDuffie e Velicka da una parte, Moretti e Sanford dall’altra. Gli azzurri vanno sul -3, Parks non sbaglia dalla lunetta, Rich trova il canestro del vantaggio ma, in un finale concitatissimo, è Lamb a trovare il canestro decisivo per l’85-84 finale.

Gevi Napoli Basket-Carpegna Prosciutto Pesaro 84-85 (18-15; 34-36; 56-56; 71-71)

Napoli : Zerini 8, McDuffie 10, Matera ne, Sinagra 0, Velicka 16, Coralic ne; Parks 15, Marini 7, Uglietti 4, Gudaitis 14, Rich 10, Grassi ne. All. M. Buscaglia

: Zerini 8, McDuffie 10, Matera ne, Sinagra 0, Velicka 16, Coralic ne; Parks 15, Marini 7, Uglietti 4, Gudaitis 14, Rich 10, Grassi ne. All. M. Buscaglia Pesaro: Mejeris 2, Moretti 17, Tambone 4, Stazzonelli ne, Lamb 12, Camara 5, Zanotti 4, Sanford 17, Demetrio ne, Delfino 4, Jones 20. All. L. Banchi

Gevi Napoli Basket-Carpegna Prosciutto Pesaro 84-85, parla Buscaglia

"Siamo molto contenti di aver raggiunto il nostro obiettivo stagionale. Oggi abbiamo giocato per vincere, ho visto un grande atteggiamento della squadra. Purtroppo abbiamo perso per un solo possesso. Abbiamo avuto un’ottima difesa, un apporto importante da parte di tutti in una settimana molto particolare. Ci tengo a fare i complimenti alla mia squadra. Il finale di partita, così rocambolesco, è la fotografia perfetta della stagione"

