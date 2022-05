Gevi Napoli Basket, Buscaglia: "Salvi anche se non siamo stati eccelsi, abbiamo reso positive due cose". E sul mercato...

Non era mai stato così a sud in Serie A, Maurizio Buscaglia, pur essendo barese di nascita. Prima Trento, poi Reggio Emilia e Brescia. Infine Napoli, chiamato in corsa per sostituire Pino Sacripanti subito dopo aver visto la sconfitta della Gevi contro Varese. Ma un uomo del sud, a Napoli, non può che trovarsi bene: “Sono stati cinquanta giorni molto belli, mi hanno accolto magnificamente”.

La sfida vinta da Buscaglia

Non era semplice prendere un roster in difficoltà come Napoli in corsa, ma la sfida ha stimolato Buscaglia: “Ho avuto disponibilità e professionalità enorme, abbiamo reso positive l’ansia e lo stress e la pressione che bisogna avere per trovare un risultato”. Serviva solo la salvezza e Napoli ci è arrivata andando a vincere su due campi ostici come Treviso e Bologna, contro due dirette avversarie nelle zone di bassa classifica:

“Abbiamo fatto le cose nel modo giusto, reagendo alle sconfitte e siamo arrivati all’ultima partita non potendo purtroppo amplificare la gioia dei tifosi al palazzetto contro Pesaro: per un allenatore quando vedi certe cose non può che far piacere”

La Gevi Napoli Basket di Buscaglia

Compatto, deciso, convinto. Coach Buscaglia non pensa ancora alla squadra dell’anno prossimo (“Sono in fase festeggiamento salvezza, dovremo parlarne con il ds Bolognesi”), anche se già nel post-Pesaro aveva speso belle parole sul duo americano Parks-McDuffie (quest’ultimo potrebbe avere qualche chance di restare: se ne parlerà). Preferisce trasferire i meriti anche allo staff tecnico e medico, senza tralasciare i giocatori:

“Devo dire cose bellissime di tutti, nello spogliatoio c'è stata grande disponibilità sin dal primo giorno. Ci siamo compattati dopo le sconfitte e la nostra testa era alla Fortitudo”

Forte di un contratto per la prossima stagione, Buscaglia non cerca illusioni ma si aggrappa alle realtà che hanno portato alla agognata salvezza: “Abbiamo cercato la linea giusta per essere migliori, duri nei nostri limiti e consistenti a Treviso e Bologna. Non siamo stati eccelsi, ma abbiamo sopportato le sconfitte per poi vincere le partite che ci hanno portato alla salvezza”.

