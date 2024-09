“Casa Napoli – ‘Na Passione”, speciale iniziativa Napoli Basket per la Supercoppa a Bologna: il programma

È tutto pronto per l'inaugurazione di “Casa Napoli – ‘Na Passione” la speciale iniziativa organizzata dalla S.S. Napoli Basket per la Supercoppa Frecciarossa 2024, che si terrà il 21 e 22 settembre a Bologna. Per l'occasione la società azzurra ha ottenuto anche il patrocinio del Comune di Bologna che affiancherà l'evento con il suo prestigioso ed istituzionale supporto.

Casa Napoli - 'Na Passione nasce dall’idea del Club azzurro in collaborazione con Mosaiko Enterprise e si svolgerà in due prestigiose e storiche location della città di Bologna: Palazzo Grassi e Palazzo Magnani.

Durante l’evento, saranno organizzate una serie di iniziative denominate “Parthenope Experience”, che offriranno una panoramica unica della cultura ed artistica napoletana, integrandola attraverso talk mirati, con le tradizioni della città ospitante, oltre a creare opportunità di networking con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico selezionato, nonché gli appassionati di sport, di pallacanestro e tutti i tifosi del Napoli Basket.

Casa Napoli – ‘Na Passione sarà aperta dal 20 al 22 Settembre.

Ecco nel dettaglio il cronoprogramma dell'iniziativa:

Venerdì 20 settembre - PALAZZO GRASSI

Ore 15:30 Opening Casa Napoli

Ore 16:00 Presentazione Jersey Special Edition Napoli Basket Lba F4 Supercoppa con presenza di ex giocatori Napoli Basket

Ore 16:30 Apertura Pop Up Store Napoli Basket

Ore 17:30 Apertura Mostra Fotografica di Sergio Siano

Ore 20:30 - 24:00 Entertainment Niko Albano By N'Arte

Sabato 21 settembre - PALAZZO GRASSI | PALAZZO MAGNANI

Ore 9:30 Lba Welcome Coffee (Palazzo Grassi)

Ore 10:00 - 13:00 Lba Digital Workshop (Palazzo Grassi)

Ore 15:00 Opening della personale di Christian Leperino (Palazzo Magnani)

Ore 16:30 - 17:30 Impiantistica Sportiva. Comune di Bologna e Napoli. Modelli a confronto: assessore Roberta Li Calzi ed Emanuela Ferrante (Palazzo Magnani)

Ore 18:00 - 24:00 Entertainment (Palazzo Grassi)

Domenica 22 settembre - PALAZZO GRASSI